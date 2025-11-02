Bucine apre la stagione con l’omaggio al poeta

Lanazione.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine "Storie condivise": una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Stasera alle 21,15 va in scena "L’Ultimo sospiro" di e con Alessandro Persichella liberamente tratto da "La lunga strada di sabbia" di Pier Paolo Pasolini. Un Pasolini solo davanti a un Giudice divino. Gli racconta del suo viaggio solitario lungo una strada infinita, un deserto che non è solo fisico, ma rappresenta il vuoto interiore che lo consuma. Riflette sul cambiamento dell’Italia, sulla morte della sua cultura, sulla crescente indifferenza del mondo, ma il giudice, essendo un dio, non offre risposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

bucine apre la stagione con l8217omaggio al poeta

© Lanazione.it - Bucine apre la stagione con l’omaggio al poeta

Altre letture consigliate

bucine apre stagione l8217omaggioCon un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine - Arezzo, 27 ottobre 2025 – Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine “Storie condivise” : una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e vis ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Bucine Apre Stagione L8217omaggio