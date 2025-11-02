Bucine apre la stagione con l’omaggio al poeta

Con un omaggio a Pierpaolo Pasolini si apre la Stagione 2025–2026 del Teatro Comunale di Bucine "Storie condivise": una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Stasera alle 21,15 va in scena "L’Ultimo sospiro" di e con Alessandro Persichella liberamente tratto da "La lunga strada di sabbia" di Pier Paolo Pasolini. Un Pasolini solo davanti a un Giudice divino. Gli racconta del suo viaggio solitario lungo una strada infinita, un deserto che non è solo fisico, ma rappresenta il vuoto interiore che lo consuma. Riflette sul cambiamento dell’Italia, sulla morte della sua cultura, sulla crescente indifferenza del mondo, ma il giudice, essendo un dio, non offre risposte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

