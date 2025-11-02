CURTO 6 – Dalla sua parte Dalla Vecchia qualche grattacapo lo crea, ma con esperienza e buon senso della posizione se la cava. GUARINO 5.5 – Talvolta troppo morbido nel tackle, commette un colossale svarione in avvio di ripresa, quando viene salvato da Fulignati, e pecca in altre letture difensive. Al 95’ impegna però il portiere locale. OBARETIN 6 – Tiene nei duelli e partecipa alla manovra. Attento nelle coperture difensive. MORUZZI 6 – Schierato a destra, lui che è un sinistro naturale, si disimpegna con attenzione in chiave difensiva e prova anche la conclusione da fuori, più in difficoltà invece nell’andare al traversone in area. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Brutta prestazione corale. La mediana non convince