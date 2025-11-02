Brookfield Inter nessun cambiamento per il club | la gestione rimane ad Oaktree Per lo stadio…
Inter News 24 Brookfield Inter, nessun cambiamento per il club: la gestione rimane ad Oaktree. Per lo stadio. Il punto sull’assetto societario. Non è una rivoluzione, ma il completamento di un percorso finanziario iniziato nel 2019. Il colosso canadese Brookfield, che vanta un patrimonio in gestione di oltre 1 trilione di dollari, ha annunciato l’imminente acquisizione del restante 26% di Oaktree Capital Management, il fondo statunitense proprietario dell’ Inter, arrivando così a detenerne il 100%. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, questa operazione, un consolidamento tipico nel mondo dell’alta finanza, non avrà alcun impatto sulla gestione operativa o strategica del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com
