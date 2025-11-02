Brindisi Fc Saraniti replica al ds Righi | Non volevo mancare di rispetto alla tifoseria
Il capitano del Brindisi Fc, Andrea Saraniti, attraverso un lungo post risponde alle dure dichiarazioni rilasciate nei suoi confronti dal direttore sportivo del club, Emanuele Righi, dopo la gara contro il Novoli vinta in rimonta (2-1) dai biancazzurri. Il dirigente ha condannato il gesto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
| 170 gol in carriera per Andrea Saraniti: con la rete di quest’oggi, l’attaccante classe 1988, ex di Lecce e Palermo, ha raggiunto un grande traguardo nella vittoria per 3-0 del suo Brindisi contro il Foggia Incedit - facebook.com Vai su Facebook
Problema a volo Ryanair diretto a Brindisi, allarme sistema protezione fuoco. La replica: «Aereo atterrato normalmente» - Giovedì scorso, invece, il motore di un altro aereo della compagnia irlandese ha preso fuoco mentre era in pista a Brindisi, in fase di rullaggio, in partenza per Torino. Si legge su corriereadriatico.it