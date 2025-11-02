Bradisismo | sequenza sismica nei Campi Flegrei
Nuova piccola sequenza sismica nell’area a nord di Rione Terra, zona Corso Terracciano più o meno. Li c’è proprio una faglia, ben identificata dalla sismicità degli ultimi anni. L’evento più energetico di Md 2.1 è stato registrato alle 15:51 ed è stato avvertito in tutta l’area centro occidentale della caldera, segnalazioni anche da Agnano e . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
