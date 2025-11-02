Braccialetti anti-stalking | un fallimento legale e tecnico

Siamo stati travolti negli ultimi giorni da un nuovo caso di femminicidio e di un braccialetto anti-stalking che non ha funzionato. I braccialetti anti-stalking, introdotti per proteggere le vittime di violenza domestica e minacce, si sono infatti tristemente rivelati un anello debole nella catena della sicurezza in Italia. Un fallimento sistemico che non può essere ancora ignorato. Il fallimento: tra segnale debole e falso allarme anti-stalking. La criticità principale è nel funzionamento tecnico che si basa su segnali GPS e cellulare. Il braccialetto è dunque, vulnerabile ai buchi di rete (in garage, ascensori o aree rurali). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

braccialetti anti stalking un fallimento legale e tecnico

© Metropolitanmagazine.it - Braccialetti anti-stalking: un fallimento “legale” e tecnico

