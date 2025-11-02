Il dramma romantico Regretting You ha vinto uno dei peggiori Box Office USA di sempre per quanto riguarda la festa di Halloween. Nonostante l’attesa per questo speciale periodo dell’anno, tra dolcetti, scherzetti e film horror da vedere e rivedere, il botteghino americano del weekend 31 ottobre2 novembre si è reso protagonista di un vero e proprio “ dramma statistico “. Dati alla mano ( via BoxOfficePro ), infatti, quello da poco passato è il peggior weekend di Halloween da 31 anni a questa parte, nonché il secondo peggior weekend in assoluto di questo 2025. A portarsi a casa il poco ambito primato del Box Office USA è stato Regretting You, il secondo film ispirato ad un romanzo di Colleen Hoover (l’altro è stato It Ends With Us ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA | Regretting You vince un weekend senza emozioni