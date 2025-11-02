Bottiglie vuote e rifiuti nel parco L’alba del degrado dopo la movida

Tredici bottiglie di gin vuote lasciate sull’erba del parco di piazza Abba. Questo ieri mattina il panorama che si sono trovati davanti i primi frequentatori dello spazio verde. Non solo bottiglie, ma anche lattine, bicchieri di carta, sporcizia di vario genere attorno alle panchine. Il solito sudiciume che lasciano in eredità a chi arriva al mattino i gruppetti che frequentano quello spazio nelle ore notturne, e spesso si tratta di giovanissimi. Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Ogni fine settimana si ripropone la stessa storia, con le proteste dei cittadini che forse raggiungono, forse no, i piani alti di Palazzo Sforza dove chi parla di decoro urbano farebbe bene a chiedere una maggiore vigilanza in questo parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bottiglie vuote e rifiuti nel parco. L’alba del degrado dopo la movida

Approfondisci con queste news

Ammenda di 110 euro al Viareggio "per lancio di tre bottiglie di vetro vuote verso la panchina della società avversaria. Il tutto senza conseguenze" in occasione del derby con la Lucchese. La sfida del turno infrasettimanale di mercoledì 29 ottobre in casa del - facebook.com Vai su Facebook

Parco del Serio sommerso dai rifiuti, colpa di picnic e falò: “Ora serve aiuto contro gli incivili” - È sempre più grave la situazione del Parco del Serio, che soprattutto nei fine settimana, per l’inciviltà e la maleducazione di alcuni visitatori, ... Come scrive ilgiorno.it

Parco del Serio sommerso dai rifiuti, Monaci pronto a chiudere le aree di sosta - Il fiume Serio, soprattutto nei weekend estivi, si trasforma in una discarica a cielo aperto. Lo riporta bergamonews.it

Torino, notte di degrado al Parco Sempione: carrelli abbandonati, rifiuti ovunque e via Boccherini ridotta a discarica - Tra bottiglie rotte, sacchi dell’immondizia, bivacchi e scene da “The Walking Dead”, i residenti denunciano lo sfacelo del parco e delle vie limitrofe. Come scrive giornalelavoce.it