Bottiglie vuote e rifiuti nel parco L’alba del degrado dopo la movida

Tredici bottiglie di gin vuote lasciate sull’erba del parco di piazza Abba. Questo ieri mattina il panorama che si sono trovati davanti i primi frequentatori dello spazio verde. Non solo bottiglie, ma anche lattine, bicchieri di carta, sporcizia di vario genere attorno alle panchine. Il solito sudiciume che lasciano in eredità a chi arriva al mattino i gruppetti che frequentano quello spazio nelle ore notturne, e spesso si tratta di giovanissimi. Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Ogni fine settimana si ripropone la stessa storia, con le proteste dei cittadini che forse raggiungono, forse no, i piani alti di Palazzo Sforza dove chi parla di decoro urbano farebbe bene a chiedere una maggiore vigilanza in questo parco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

