Boscoreale Pasquale Nappo muore a 18 anni | i colpi di pistola da uno scooter mentre era in piazza con gli amici

Ildifforme.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura e dolore a Boscoreale, nel napoletano, dove un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo aver ricevuti colpi di pistola da persone in sella ad uno scooter. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

