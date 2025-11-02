Boscoreale Pasquale Nappo muore a 18 anni | colpi di pistola da uno scooter
Paura e dolore a Boscoreale, nel napoletano, dove un giovane di 18 anni ha perso la vita dopo aver ricevuti colpi di pistola da persone in sella ad uno scooter. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
