Boscoreale giovane di 18 anni ucciso da un colpo di arma da fuoco
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia questa notte, tra l’1 e il 2 novembre, a Boscoreale: vittima un ragazzo incensurato. Un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita nel Napoletano dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Il giovane, incensurato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove però è morto poco dopo il ricovero. Le prime ricostruzioni dei carabinieri. Sul caso sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, accorsi al pronto soccorso non appena ricevuta la segnalazione del ferimento. Dalle prime informazioni emerse, il colpo mortale sarebbe stato esploso a Boscoreale, un comune dell’area vesuviana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Notte di sangue tra Boscoreale e Napoli Due episodi drammatici nella notte. A Boscoreale un 18enne, operaio incensurato, è morto dopo essere stato colpito da un proiettile. Poche ore dopo, a San Giovanni a Teduccio, un uomo di 59 anni è stato trovato se - facebook.com Vai su Facebook
Boscoreale, spari nella notte: muore un giovane di appena 18 anni - L'articolo Boscoreale, spari nella notte: muore un giovane di appena 18 anni proviene da OttoPagine. Scrive msn.com
Sangue a Boscoreale: 18enne ucciso da un proiettile nella notte - Un giovane operaio di 18 anni è morto nella notte dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. Segnala ilmediano.com
Ucciso a soli 18 anni: la vittima è un operaio incensurato - Poco prima era stato portato un operaio incensurato di 18 anni, ferito da un colpo d’arma da fuoco. Lo riporta napolitoday.it