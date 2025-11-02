boscoreale giovane di 18 anni ucciso da un colpo di arma da fuoco

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia questa notte, tra l’1 e il 2 novembre, a Boscoreale: vittima un ragazzo incensurato. Un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita nel Napoletano dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Il giovane, incensurato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Castellammare di Stabia, dove però è morto poco dopo il ricovero. Le prime ricostruzioni dei carabinieri. Sul caso sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata, accorsi al pronto soccorso non appena ricevuta la segnalazione del ferimento. Dalle prime informazioni emerse, il colpo mortale sarebbe stato esploso a Boscoreale, un comune dell’area vesuviana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

