Boscoreale 18enne ucciso nella notte davanti agli amici | in azione due uomini a bordo di uno scooter La vittima è Pasquale Nappo

Ilmattino.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?ombra di una faida tra gang dietro l?omicidio consumatosi questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. A perdere la vita è stato il giovanissimo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Boscoreale, 18enne ucciso nella notte davanti agli amici: in azione due uomini a bordo di uno scooter. La vittima è Pasquale Nappo

boscoreale 18enne ucciso notteBoscoreale, 18enne ucciso nella notte: in azione commando armato a bordo di due scooter. La vittima è Pasquale Nappo - L’ombra di una faida tra gang dietro l’omicidio consumatosi questa notte in piazza Pace, nel cuore del centro storico di Boscoreale. Come scrive msn.com

boscoreale 18enne ucciso notteSparatoria a Boscoreale, ucciso un 18enne - Il ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia. Segnala quotidianodelsud.it

boscoreale 18enne ucciso notteIncensurato 18enne ucciso in piazza a Boscoreale - Un agguato mortale ha scosso il centro storico di Boscoreale nella notte tra venerdì e sabato. Scrive ilfattovesuviano.it

