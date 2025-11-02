Boscoreale 18enne ucciso in piazza | colpi da scooter contro un gruppo di ragazzi

Si era trattenuto con gli amici in Piazza Pace, cuore di Boscoreale. Uno scooter che arriva, due in sella, la moto che rallenta. Poi gli spari, puntati verso il gruppo. Un colpo prende Pasquale Nappo, 18 anni, sotto l’ascella. Gli amici non ci pensano: lo caricano in auto, corrono al San Leonardo di Castellammare di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Boscoreale, 18enne ucciso in piazza: colpi da scooter contro un gruppo di ragazzi

“Non era lui l’obiettivo”: parla il papà di Pasquale Nappo, 18enne ucciso a Boscoreale - Secondo il papà di Pasquale Nappo, il 18enne ucciso questa notte a Boscoreale, nel Napoletano, il ragazzo non sarebbe stato il reale obiettivo del commando ... Riporta fanpage.it

Chi è Pasquale Nappo, il 18enne ucciso a colpi di pistola a Boscoreale - Originario di Pompei ma residente a Scafati, nella provincia di Salerno, Nappo faceva l’operaio ed era ... Riporta fanpage.it