Borro di Rantigioni i lavori Un milione e mezzo per la messa in sicurezza
È stato finanziato l’ultimo lotto dei lavori di messa in sicurezza del Borro di Rantigioni, a Faella. Si tratta di un intervento che segna la conclusione di un ampio progetto di difesa del suolo e tutela dell’abitato, portato avanti negli ultimi anni dal Comune di Castelfranco Piandiscò in collaborazione con la Regione Toscana e l’Unione dei Comuni del Pratomagno. L’investimento complessivo ammonta a 1 milione e 500 mila euro, di cui 1 milione e 350 mila stanziati dalla Regione Toscana e 150 mila euro a carico del Comune. Come ha ricordato la giunta del comune dell’altopiano, è il progetto di maggiore portata nel territorio valdarnese inserito dalla giunta regionale nel Documento Operativo per la Difesa del Suolo, strumento che definisce gli interventi prioritari per la sicurezza idrogeologica della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
