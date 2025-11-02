Boris Becker | Stavo per diventare l’allenatore di Sinner Poi è arrivata la sentenza ho perso tutto Ora ho una nuova vita un figlio in arrivo e non devo più recitare un ruolo

La leggenda del tennis si racconta al Corriere: dal periodo in carcere («un assassino mi ha aggredito, pensavo mi avrebbe ucciso»), alla nuova vita a Milano con la moglie Lilian e il figlio in arrivo. «Io possibile coach di Jannik se Cahill si ritirerà? La famiglia si allarga, non voglio più stare così tanto on the road». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Boris Becker: «Stavo per diventare l’allenatore di Sinner. Poi è arrivata la sentenza, ho perso tutto. Ora ho una nuova vita, un figlio in arrivo e non devo più recitare un ruolo»

Contenuti che potrebbero interessarti

Boris Becker racconta al @Corriere: "Io a un passo dal diventare coach di Sinner? Credevo fosse un segreto, è vero. Se Cahill si ritira a fine stagione torno in lizza? Darren non smetterà" ? "Io a un passo dal diventare coach di Sinner? Credevo fosse un segr - X Vai su X

Corriere della Sera. . Boris Becker, cosa resta del detenuto A2923EV? «Ero sempre io, in realtà. Ci sono diversi lati della mia personalità: alcuni li conoscevo, altri no. E come avrei potuto? Quando perdi tutto ciò che consideriamo importante — la libertà, il den - facebook.com Vai su Facebook

Becker: "Stavo per diventare coach di Jannik Sinner. Gli ho consigliato io Cahill" - Boris Becker, attraverso un'intervista al Corriere della Sera, ha svelato di essere stato vicino a diventare il nuovo coach di Jannik Sinner, dopo la ... Lo riporta tennisworlditalia.com

Boris Becker rivela: “Sarei potuto diventare il coach di Sinner. Cahill? Non smetterà” - Il campione tedesco ha svelato un retroscena di qualche anno fa: era a un passo dal diventare il coach di Sinner Con l’avvicinarsi del termine della stagione cresce l’attesa per conoscere il destino d ... Si legge su tennisitaliano.it

Boris Becker: "Sono stato a un passo dal diventare coach di Sinner" - In un'intervista al Corriere Boris Becker ha parlato di Jannik Sinner rivelando l'aneddoto: "Credevo fosse un segreto... Riporta eurosport.it