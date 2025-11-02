Boris Becker | In carcere un assassino mi aggredì pensai che mi avrebbe ucciso Dal coach alla Davis ecco cosa penso di Sinner

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione tedesco: «I tennisti di oggi sanno nulla di politica e del Paese che rappresentano. Un assassino mi aggredì, pensai che mi avrebbe ucciso. Sono sopravvissuto al carcere grazie a mia moglie». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

boris becker in carcere un assassino mi aggred236 pensai che mi avrebbe ucciso dal coach alla davis ecco cosa penso di sinner

© Xml2.corriere.it - Boris Becker: «In carcere un assassino mi aggredì, pensai che mi avrebbe ucciso. Dal coach alla Davis, ecco cosa penso di Sinner»

Contenuti che potrebbero interessarti

Boris Becker: «Sinner voleva che lo allenassi, gli consigliai Cahill. La Davis? Feci esattamente come lui. In carcere un assassino mi aggredì, pensai che mi avrebbe ucciso» - Intervista al campione tedesco: il tennis, il carcere, la nuova vita a Milano, la moglie Lilian, il figlio in arrivo. Secondo msn.com

Boris Becker rivive i suoi 231 giorni in carcere: «Ero un numero e ho rischiato di morire». - Boris Becker guarda la copertina italiana della sua prima autobiografia e cammina tra i corridoi di Sky. ilmessaggero.it scrive

Boris Becker Inside: la leggenda del tennis rivive i suoi 231 giorni in carcere - Boris Becker guarda la copertina italiana della sua prima autobiografia e cammina tra i corridoi di Sky. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Boris Becker Carcere Assassino