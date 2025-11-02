Boris Becker | In carcere un assassino mi aggredì pensai che mi avrebbe ucciso Dal coach alla Davis ecco cosa penso di Sinner

Il campione tedesco: «I tennisti di oggi sanno nulla di politica e del Paese che rappresentano. Un assassino mi aggredì, pensai che mi avrebbe ucciso. Sono sopravvissuto al carcere grazie a mia moglie». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Boris Becker: «In carcere un assassino mi aggredì, pensai che mi avrebbe ucciso. Dal coach alla Davis, ecco cosa penso di Sinner»

"È solo un caso se sono nato in Germania. Se fossi italiano giocherei per l'Italia. Qualsiasi sentimento di orgoglio nazionale mi è estraneo. Il patriottismo è un'idea di destra che non mi appartiene in nessun modo" Boris Becker intervistato da Arno luik su "Sport - X Vai su X

Redenzione, resilienza, la ricerca di una speranza anche nel momento più buio. Troveremo questo dentro "Inside", l'autobiografia di un campione come Boris Becker. Più che una storia di sopravvivenza, è una storia di profonda trasformazione. Con dolorosa - facebook.com Vai su Facebook

Boris Becker: «Sinner voleva che lo allenassi, gli consigliai Cahill. La Davis? Feci esattamente come lui. In carcere un assassino mi aggredì, pensai che mi avrebbe ucciso» - Intervista al campione tedesco: il tennis, il carcere, la nuova vita a Milano, la moglie Lilian, il figlio in arrivo. Secondo msn.com

