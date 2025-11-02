Boris Becker | Così sono finito in bancarotta In cella ho avuto paura di morire due volte Doping Davis | ecco cosa penso di Sinner

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione tedesco: «I tennisti di oggi sanno nulla di politica e del Paese che rappresentano. Un assassino mi aggredì, pensai che mi avrebbe ucciso. Sono sopravvissuto al carcere grazie a mia moglie». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Boris Becker: «Così sono finito in bancarotta. In cella ho avuto paura di morire due volte. Doping, Davis: ecco cosa penso di Sinner»

Boris Becker: «Sinner voleva che lo allenassi, gli consigliai Cahill. La Davis? Feci esattamente come lui. In carcere un assassino mi aggredì, pensai che mi avrebbe ucciso» - Intervista al campione tedesco: il tennis, il carcere, la nuova vita a Milano, la moglie Lilian, il figlio in arrivo. Secondo msn.com

Becker: “In carcere ho avuto paura due volte di essere ammazzato. Sinner voleva che lo allenassi, poi...” - L’ex campione tedesco si racconta al Corriere della Sera: "Sono sempre stato uno che rompeva gli schemi, mi criticavano e poi mi imitavano. Segnala msn.com

Lilian: la compagna di Boris Becker, al suo fianco fino alle soglie del baratro - Giovane, bellissima e molto intelligente: Lilian de Carvalho Monteiro è una donna straordinaria, e da un paio d’anni è sentimentalmente legata all’ex campione di tennis Boris Becker. Da dilei.it

