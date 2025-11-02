Borgo Vittoria | investimento da 11 milioni di euro per la nuova Casa di Comunità dopo l' addio a via del Ridotto nel 2026

Come preannunciato, il Poliambulatorio di via del Ridotto si sposterà a una distanza di “800 metri più in là”, aveva dichiarato l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi in sede di Consiglio Regionale, durante un question time. La sede di via del Ridotto aveva infatti parecchio discutere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

