Borghi a misura d’uomo l’Umbria brilla nella classifica del vivere smart
Quando si dice “piccolo è bello” nel caso dell’Umbria non è solo retorica: la regione spicca per numero di borghi sotto i 2 mila abitanti dichiarati “a misura d’uomo”.Questo è quanto emerge dalla classifica di City Vision Score 2025, l’indice che valuta la capacità dei territori di adottare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Note di gusto: Convegno turismo e mobilità a misura dei borghi rurali dei Nebrodi Lo speciale televisivo Mercoledi ore 18:00 su Onda TV #Longi #Notedigusto #Convegnoturismo Parte 77 - facebook.com Vai su Facebook