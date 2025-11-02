Bonus Pos per recuperare le commissioni con la dichiarazione dei redditi

Uno degli oneri maggiori che sono in capo ai commercianti sono le commissioni Pos, ossia di quel piccolo aggeggio che serve per incassare i pagamenti digitali, indipendentemente che provengano dalla carta di credito tradizionale o dallo smartphone. Come tutti ben sappiamo, quando effettuiamo acquisti in un negozio o al supermercato, i negozianti sono obbligati ad accettare forme di pagamento alternative al contante, ma queste operazioni comportano delle commissioni a loro carico. Questi oneri possono essere alti ed erodere una parte importante dei guadagni, soprattutto su spere piccole. Nel tentativo di contenere almeno in parte questo disagio economico, i costi delle commissioni possono essere recuperati attraverso il bonus Pos. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

