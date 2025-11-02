Un contributo per rinnovare la propria casa, puntando sul risparmio energetico e sul sostegno all’industria europea. È il bonus elettrodomestici 2025, una misura da 48,1 milioni di euro che permetterà di ottenere un voucher per l’acquisto di apparecchi ad alta efficienza. Mancherebbe pochissimo alla presentazione delle domande per il bonus elettrodomestici 2025 per i consumatori: il via libera dovrebbe arrivare infatti dalla metà di novembre. Come funziona e quanto si riceve. È un passo avanti importante: dal 23 ottobre i produttori hanno potuto iscriversi alla piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e dal 27 dello stesso mese anche negozi e venditori hanno potuto registrarsi sul sito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus elettrodomestici 2025 su PagoPa e App IO fino a 200 euro, cosa sappiamo