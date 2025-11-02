È il momento di fare ordine: il Bonus elettrodomestici 2025 non è una detrazione fiscale, ma uno sconto immediato in negozio finanziato con fondi pubblici. Il contributo copre fino al 30% del prezzo dell’apparecchio, massimo 100 € per famiglia anagrafica, che diventano 200 € se l’ISEE del nucleo è inferiore a 25.000 €. L’agevolazione vale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Bonus elettrodomestici 2025: sconto in cassa fino a 200€ su prodotti UE ad alta efficienza