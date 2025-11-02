Bonificata area antistante il Centro di raccolta comunale | rimossa discarica abusiva

SAN PIETRO VERNOTICO - Nella giornata di ieri, sabato 1 novembre, gli operatori di Impregico, la ditta di igiene urbana che si occupa della gestione dei rifiuti per conto del Comune di San Pietro Vernotico, hanno rimosso la grande discarica sorta sul marciapiede antistante il Centro di raccolta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

