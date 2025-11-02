Bondi Vis i campionati regionali Partono forte under 19 e under 15 contro Argenta e Castel Maggiore
Bondi Vis 2008, al via i campionati regionali: bene l’U19 e l’U15 in collaborazione con Basket Estense. Inizia bene la stagione per la squadra U15 nata dalla collaborazione tra Bondi Vis e Basket Estense 2011. Sul parquet di Santa Maria Maddalena, i vissini si impongono con autorità 79-55 contro la Cestistica Argenta, in una gara intensa fin dall’avvio: la Bondi rimane sempre in controllo, e si dimostra molto attenta a gestire il ritmo grazie alla buona difesa e alle ottime soluzioni offensive, per una vittoria meritata che conferma la crescita del gruppo. Buona la prima anche per i ragazzi di coach Campi, under 19 regionale, tra le mura amiche del Roiti contro l’ Happy Basket di Castel Maggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
