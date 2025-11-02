Bombe artigianali passamontagna e radioline | la ‘Baby gang’ aggredisce una giovane La ricostruzione
Un ordigno rudimentale lanciato contro una giovane donna, dopo essere stati ‘richiamati’ ad un comportamento conforme. Il successivo inseguimento culminato con una spinta e l’intervento di una persona che ha evitato il peggio. I fatti risalgono alla serata di venerdì 30 ottobre, nella zona di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cocaina, hashish, bombe artigianali e taser: arrestato il titolare di una pizzeria - X Vai su X
Al Bar Del Sud gli schiumoni artigianali non chiedono permesso: entrano in scena, conquistano, e non ti lasciano scampo! Sono bombe di gusto, coccole siciliane travestite da dessert. Tradizione? Sì, ma con il volume al massimo. Se non li provi, ti perdi il meg - facebook.com Vai su Facebook