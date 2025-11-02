Bologna-Roma Primavera 0-1 Guidi | Abbiamo mostrato grande maturità

Sololaroma.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quinta vittoria consecutiva la Roma Primavera, che vince 1-0 sul campo del Bologna nella decima giornata di campionato grazie alla rete di Romano, salendo in solitaria in testa alla classifica con 22 punti. Al termine della partita, il tecnico dei giallorossi Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: “ È stata una partita equilibrata, dove il risultato non rende merito alla prestazione del Bologna, che sul campo non avrebbe meritato la sconfitta. Le occasioni da gol sono state poche e, tra le più nitide, alcune le ha avute proprio il Bologna. Però si passa anche attraverso questi tipi di partite e di prestazioni: riuscire comunque ad arrivare al risultato, nonostante oggi non avessimo giocato la nostra miglior gara della stagione, è un segnale di maturità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

bologna roma primavera 0 1 guidi abbiamo mostrato grande maturit224

© Sololaroma.it - Bologna-Roma Primavera 0-1, Guidi: “Abbiamo mostrato grande maturità”

Approfondisci con queste news

bologna roma primavera 0Primavera, Bologna-Roma 0-1 | OneFootball - Il Bologna Primavera gioca un’ottima partita contro la capolista Roma ma subisce la beffa proprio a cinque minuti dal 90’ su calcio piazzato. Riporta onefootball.com

Bologna-Roma 0-1: highlights e interviste - La Roma Primavera vince anche a Bologna grazie ad un gol di Romano su calcio di punizione. Scrive asroma.com

Diretta Bologna Roma Primavera/ Streaming video tv: giallorossi per la quinta gioia! (oggi 2 novembre 2025) - Diretta Bologna Roma Primavera streaming video tv: i giallorossi sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e cercano la quinta. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Bologna Roma Primavera 0