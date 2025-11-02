Bologna-Roma Primavera 0-1 Guidi | Abbiamo mostrato grande maturità

Quinta vittoria consecutiva la Roma Primavera, che vince 1-0 sul campo del Bologna nella decima giornata di campionato grazie alla rete di Romano, salendo in solitaria in testa alla classifica con 22 punti. Al termine della partita, il tecnico dei giallorossi Guidi ha parlato ai canali ufficiali del club: “ È stata una partita equilibrata, dove il risultato non rende merito alla prestazione del Bologna, che sul campo non avrebbe meritato la sconfitta. Le occasioni da gol sono state poche e, tra le più nitide, alcune le ha avute proprio il Bologna. Però si passa anche attraverso questi tipi di partite e di prestazioni: riuscire comunque ad arrivare al risultato, nonostante oggi non avessimo giocato la nostra miglior gara della stagione, è un segnale di maturità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

