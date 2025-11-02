Bologna ricorda i suoi caduti tra cerimonie e commemorazioni
Bologna sta vivendo domenica 2 novembre una giornata di memoria e raccoglimento dedicata alla commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre. Un momento solenne, che attraversa i luoghi simbolo della città – dal Chiostro della Basilica di Santo Stefano alla piazza Nettuno, fino alla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
? #Bologna ricorda #Pasolini: una mostra e una retrospettiva per i 50 anni dalla morte del poeta - X Vai su X
Il 30 ottobre il Bologna Jazz Festival ricorda Massimo Mutti e Teo Ciavarella con un premio a loro dedicato. E allo Sghetto Club il concerto dei Mahari. - facebook.com Vai su Facebook
Bologna: domenica 2 novembre, commemorazione dei defunti - Ossario ai Caduti della Grande Guerra in Certosa (immagine: biblioteca Salaborsa) Domenica 2 novembre, giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, verranno deposte corone per commemorare i Cadu ... Si legge su sassuolo2000.it
Villalta ricorda i suoi caduti delle guerre mondiali - 15 si ritroveranno al Monumento a ricordo dei 72 caduti, 43 militari e 29 civili, nelle due guerre mondiali. Segnala msn.com
La polizia festeggia i suoi primi 169 anni E pone una corona d’alloro per ricordare i Caduti - La polizia di Stato compie gli anni: si celebra quest’oggi infatti il 169esimo anniversario della fondazione di questa forza dell’ordine. Come scrive ilrestodelcarlino.it