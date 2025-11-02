Bologna, Freuler è inamovibile nel club felsineo. Ma Italiano è chiamato a sciogliere le riserve per ritrovare i tre punti e rilanciarsi. Con una stagione così intensa, il Bologna deve gestire al meglio le rotazioni, soprattutto a centrocampo, dove Remo Freuler è il giocatore di movimento più impiegato dalla squadra. Dopo aver osservato dalla panchina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bologna, Freuler inamovibile a centrocampo: Italiano deve sciogliere un ballottaggio a tre per affiancarlo. C’è un grande favorito fra i rossoblù