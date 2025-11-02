Bologna Freuler inamovibile a centrocampo | Italiano deve sciogliere un ballottaggio a tre per affiancarlo C’è un grande favorito fra i rossoblù

2 nov 2025

Bologna, Freuler è inamovibile nel club felsineo. Ma Italiano è chiamato a sciogliere le riserve per ritrovare i tre punti e rilanciarsi. Con una stagione così intensa, il Bologna deve gestire al meglio le rotazioni, soprattutto a centrocampo, dove Remo Freuler è il giocatore di movimento più impiegato dalla squadra. Dopo aver osservato dalla panchina . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

