Bologna Freuler in dubbio per la sfida contro il Napoli dopo l’infortunio nel derby

Brutte notizie per il Bologna: il capitano Remo Freuler potrebbe saltare la prossima partita contro il Napoli dopo l’infortunio subito nel derby vinto contro il Parma. Bologna, Freuler a rischio per il match contro il Napoli: i dettagli. Nel corso della ripresa del derby, Freuler ha accusato un problema alla spalla destra ed è stato costretto a uscire dal campo lasciando il posto a Moro. Nei prossimi giorni Freuler effettuerà esami strumentali per definire con precisione l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Al momento, la sua partecipazione alla sfida di domenica 9 novembre contro il Napoli è altamente incerta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Bologna, Freuler in dubbio per la sfida contro il Napoli dopo l’infortunio nel derby

