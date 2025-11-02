Bologna ciclista travolto e ucciso | rintracciata l’auto pirata si cerca il conducente

La vittima aveva 78 anni, inutile l’intervento dell’elisoccorso. L’appello: “Chi ha assistito all’incidente chiami le forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bologna, ciclista travolto e ucciso: rintracciata l’auto pirata, si cerca il conducente

News recenti che potrebbero piacerti

Tragico incidente stradale lungo via Bologna dove, nel primo pomeriggio di oggi (sabato 11 ottobre), un ciclista di 90 anni è morto investito da un’auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14 poco prima dell’incrocio con via Zandonai Si tratta della quarta vittima d - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, ciclista travolto e ucciso da un’auto pirata. Posti di blocco per trovare il conducente - La vittima aveva 78 anni, inutile l’intervento dell’elisoccorso. Come scrive msn.com

Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata a Bologna - Un uomo di 78 anni è stato investito e ucciso da un'auto pirata mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Riporta msn.com

Ciclista investito e ucciso, caccia al pirata - Un ciclista 78enne ha perso la vita in tarda mattinata in via degli stradelli Guelfi, alla periferia di Bologna. Da rainews.it