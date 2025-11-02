Bologna ciclista travolto e ucciso | rintracciata l’auto pirata si cerca il conducente

Repubblica.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima aveva 78 anni, inutile l’intervento dell’elisoccorso. L’appello: “Chi ha assistito all’incidente chiami le forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

bologna ciclista travolto e ucciso rintracciata l8217auto pirata si cerca il conducente

© Repubblica.it - Bologna, ciclista travolto e ucciso: rintracciata l’auto pirata, si cerca il conducente

