Bologna ciclista travolto e ucciso da un’auto pirata Posti di blocco per trovare il conducente

Repubblica.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittima aveva 78 anni, inutile l’intervento dell’elisoccorso. Si stanno visionando le telecamere della zona. “Chi ha assistito all’incidente chiami le forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Bologna, ciclista travolto e ucciso da un’auto pirata. Posti di blocco per trovare il conducente

