Bollate le Olimpiadi entrano a scuola con lo sci

Ilnotiziario.net | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il Comprensivo Montessori porta la montagna a scuola con “Green Snow Land” in sintonia con lo spirito delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il cortile dell’Istituto Comprensivo Montessori si trasforma in una piccola palestra di montagna grazie al progetto “Green Snow Land”, un’iniziativa dedicata all’avviamento allo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

bollate le olimpiadi entrano a scuola con lo sci

