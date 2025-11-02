Bollate le Olimpiadi entrano a scuola con lo sci

. Il Comprensivo Montessori porta la montagna a scuola con “Green Snow Land” in sintonia con lo spirito delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il cortile dell’Istituto Comprensivo Montessori si trasforma in una piccola palestra di montagna grazie al progetto “Green Snow Land”, un’iniziativa dedicata all’avviamento allo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, le Olimpiadi entrano a scuola con lo sci

Scopri altri approfondimenti

Milano corre verso le Olimpiadi 2026: nasce la rete neurale in fibra ottica per sicurezza, sanità e futuro digitale Siglato a Palazzo Isimbardi l’accordo tra Città metropolitana, Polizia di Stato, Ospedale Niguarda e Open Fiber per potenziare la rete in fibra ottic - facebook.com Vai su Facebook

Spray al peperoncino in una scuola di Bollate, studenti e docenti intossicati - Attimi di confusione e un po' di spavento, stamani, in una scuola di Bollate (Milano), con 118 e Vigili del fuoco costretti a correre sul posto, per una sostanza irritante nell'aria che ha provocato ... Riporta rainews.it