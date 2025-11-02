Boicottaggio Bancario: Quando lo Stato eredita la mafia e le banche scappano. In Calabria, il paradosso è quotidiano: se ti chiami Piromalli, Molè, Pesce o Bellocco, le banche ti aprono le porte. Se invece è lo Stato a bussare, quelle stesse porte si chiudono con un tonfo. È la legge non scritta della ‘ndrangheta, che continua a dettare le regole anche quando i boss sono dietro le sbarre e i loro imperi sotto sequestro. Le imprese confiscate: da potere economico a condanna. Le imprese confiscate ai clan mafiosi, anziché rinascere, muoiono. Non per incapacità gestionale, ma per un boicottaggio sistemico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Boicottaggio Bancario: Perché lo Stato fa paura e la ‘ndrangheta no?