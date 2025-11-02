Bisseck Inter il ruolo da centrale va oltre il semplice esperimento di Chivu | occhio allo scenario per il mercato estivo!

di Giuseppe Colicchia La situazione. La vittoria dell’Inter contro la Fiorentina ha svelato una mossa tattica sorprendente del tecnico Cristian Chivu: l’impiego del difensore Yann Bisseck nel ruolo di centrale difensivo, anziché come braccetto. Questa non è stata una casualità, ma una scelta consapevole e mirata, come sottolineato da Calciomercato.com. Analizzando le peculiarità del reparto, Bisseck è di fatto l’unico giocatore in grado di garantire un surplus di velocità alla retroguardia nerazzurra, un elemento che né i veterani Francesco Acerbi né Stefan de Vrij possiedono in abbondanza. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, il ruolo da centrale va oltre il semplice esperimento di Chivu: occhio allo scenario per il mercato estivo!

Contenuti che potrebbero interessarti

Bisseck al centro, nuova variabile nel mercato Inter. Si pensa anche a Solet - facebook.com Vai su Facebook

MERCATO - Inter, Bisseck potrebbe chiedere la cessione https://ift.tt/L5jMd1u - X Vai su X

Inter, Bisseck da esubero a leader del futuro: Acerbi non più intoccabile, il merito è… di Conte - Fiorentina Bisseck ha brillato nella nuova posizione centrale scelta per lui da Chivu: una mossa determinata dalle scelte di Conte nella gara di Napoli ... Scrive sport.virgilio.it

Bisseck al centro, nuova variabile nel mercato Inter. Si pensa anche a Solet - Il tecnico: "Non è un esperimento, per me può farlo" ... Come scrive tuttosport.com

Mercato, se Bisseck si impone da centrale ne arriverà solo uno: “E l’Inter sogna questo nome” - La difesa è uno dei reparti più attenzionati in casa Inter in ottica futuro: a fine stagione è probabile l'addio di Acerbi e De Vrij, ma se Yann Bisseck dovesse imporsi nel ruolo di difensore centrale ... Lo riporta msn.com