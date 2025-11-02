L’intervento del centrale poteva costargli l’espulsione e lasciare gli uomini di Chivu in dieci: ecco il motivo della decisione di Doveri Verona-Inter è stata una partita decisamente intensa, con tanti duelli e anche un episodio arbitrale di cui si parlerà probabilmente a lungo. Bisseck ha rischiato l’espulsione per un brutto fallo su Giovane attorno al quarto d’ora del secondo tempo, ma l’arbitro Doveri ha optato solamente per il giallo. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Su un retropassaggio sbagliato di Sucic, nei pressi della metà campo, Giovane si era avventato sul pallone, steso da Bisseck senza possibilità di prendere il pallone. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Bisseck graziato dal rosso: la spiegazione del egolamento stupisce tutti