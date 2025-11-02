Bisseck bada all’essenziale e festeggia la vittoria di Verona Inter | A volte bisogna soffrire – FOTO
di Giuseppe Colicchia Bisseck bada all’essenziale e festeggia la vittoria di Verona Inter: «A volte bisogna soffrire». Il messaggio social del tedesco – FOTO. Tre punti sofferti, ma fondamentali per la corsa dell’ Inter. La vittoria all’ultimo respiro sul campo dell’Hellas Verona, arrivata grazie a un autogol al 95?, ha confermato la capacità della Beneamata di saper soffrire, portando a casa un risultato cruciale in chiave campionato. Tra i protagonisti della gara c’è stato Yann Bisseck, schierato ancora una volta a sorpresa dal tecnico Cristian Chivu nel ruolo di perno centrale della difesa a tre. 🔗 Leggi su Internews24.com
