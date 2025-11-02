Massa Carrara, 2 novembre 2025 – “Lo stop al biodigestore ci priva di un’occasione, che va trasformata in opportunità”. Dopo la recente notizia della mancata realizzazione del nuovo biodigestore sul territorio apuano, annunciata dalla sindaca Serena Arrighi, è scaturito un ampio dibattito politico, destinato probabilmente a proseguire anche nei prossimi giorni. Prioritario il pensiero dell’amministratore unico di Cermec, Lorenzo Porzano. Per il dirigente Cermec, lo stop al nuovo biodigestore rappresenta una situazione in cui a perdere è purtroppo tutto il territorio apuano, che dovrebbe invece essere considerato una zona strategica vista la sua posizione geografica e l’assenza di impianti similari, se non a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Biodigestore cancellato. Porzano chiama in causa la Regione e la politica: "Abbiamo tre consiglieri"