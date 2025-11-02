Bilancio ok per Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese

Tempo di lettura: 3 minuti “ E’ stata la migliore edizione di sempre, un bilancio eccellente. Tantissimi visitatori, un livello del cibo elevato, una vera e propria corsa al rialzo per la qualità. L’obiettivo è quello di valorizzare l’intero territorio per offrire un ‘microcosmo di sensazioni’: non solo castagne e pecorino ma più complessivamente offrire qualità dell’ambiente, un benessere complessivo a partire dall’accoglienza”. Così il sindaco di Vitulano (Benevento), Raffaele Scarinzi, traccia il bilancio della trentaduesima edizione della Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese che si chiude oggi nel centro sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Reso pubblico il bilancio della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie. Grande partecipazione tra sagra e processione, ma i melitesi chiedono il ritorno dell’asta domenicale, simbolo della tradizione - facebook.com Vai su Facebook

La 61esima Sagra della Castagna chiude col botto: in migliaia invadono Montefiore - Si è chiusa con un bilancio positivo la 61ª edizione della Sagra della Castagna di Montefiore Conca, che ha animato il borgo per tutte le domeniche di ottobre ... Riporta chiamamicitta.it

La tradizione vince ancora: grande partecipazione alla 61ª Sagra della Castagna - Si è chiusa con un bilancio positivo la 61ª edizione della Sagra della Castagna di Montefiore Conca, che ha animato il borgo per tutte le domeniche di ottobre richiamando un pubblico numeroso. Scrive altarimini.it

Castagna, la sagra fa il bis. E c’è pure la carne di maiale - La Sagra della Castagna di Premilcuore, che ha raggiunto la 61ª edizione e che domenica scorsa ha richiamato nel paese dell’alta valle del Rabbi oltre tremila persone, domani farà il bis, grazie alle ... ilrestodelcarlino.it scrive