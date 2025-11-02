Inter News 24 Biasin senza peli sulla lingua dopo Verona Inter: «Nerazzurri non in giornata, vincono con una botta di.». Le parole del giornalista. Il giornalista Fabrizio Biasin, attraverso il suo profilo X, ha commentato la vittoria dell’Inter per 2-1 sul campo dell’Hellas Verona. Secondo la sua analisi, la squadra di Cristian Chivu è apparsa “decisamente non in giornata” e “ingolfata”. Nonostante la prestazione negativa, la Beneamata è riuscita a portare a casa i tre punti con un assalto finale disordinato. Biasin ha concluso con ironia, affermando che questa volta i nerazzurri ci sono riusciti grazie a una massiccia dose di fortuna (la “botta di quella cosa lì”), definita una delle cose più importanti nella vita e, a maggior ragione, nel calcio. 🔗 Leggi su Internews24.com

