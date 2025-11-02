Sullo splendido tracciato del circuito del Mugello, mentre in pista sfrecciavano le moto del campionato tedesco, si è svolta la 5a edizione del Città di Firenze internazionale di ciclocross. Nella mattinata hanno gareggiato i master con le piazze d’onore dei gialloblù Stefano Nicoletti e Giulia Ballestri ed i piazzamenti di Luigi Ghiaroni(4°)Davide Montanari(5°) e Remo Bardelli(6°) tutti dello Spilla Team Spilamberto, mentre nelle categorie giovanili è giunto 8° Flavio Mattia Richeldi (Cicl.Maranello). Nel pomeriggio sono state le categorie internazionali a contendersi il successo con il Team dell’Ale Colnago protagonista senza però centrare il successo assoluto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bianchi e Azzetti al Mugello. Sono pronte per l'Europa