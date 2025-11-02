Bettini | Carriere separate? Un principio a sinistra riconosciuto da molti

La riforma voluta dal ministro Nordio, anche nel campo largo, è stata voluta, invocata e ritenuta utile. Ad ammetterlo è un pezzo da novanta del Partito Democratico come Goffredo Bettini.  In tanti a sinistra erano per la separazione delle carriere, ma a dirlo apertamente c'è solo Bettini e qualcun altro. Perché? «Il principio a sinistra è riconosciuto da molti. Tuttavia, il modo unilaterale di procedere in parlamento, l'attacco generalizzato alla magistratura, il pericolo di un assoggettamento del pm all'esecutivo, la mancanza di un qualsivoglia intervento sulle carceri e l'introduzione di nuovi e repressivi profili di reato, sono elementi che scoraggeranno molti progressisti a optare per il sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it

