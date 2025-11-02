Bettini | Carriere separate? Un principio a sinistra riconosciuto da molti
La riforma voluta dal ministro Nordio, anche nel campo largo, è stata voluta, invocata e ritenuta utile. Ad ammetterlo è un pezzo da novanta del Partito Democratico come Goffredo Bettini. In tanti a sinistra erano per la separazione delle carriere, ma a dirlo apertamente c'è solo Bettini e qualcun altro. Perché? «Il principio a sinistra è riconosciuto da molti. Tuttavia, il modo unilaterale di procedere in parlamento, l'attacco generalizzato alla magistratura, il pericolo di un assoggettamento del pm all'esecutivo, la mancanza di un qualsivoglia intervento sulle carceri e l'introduzione di nuovi e repressivi profili di reato, sono elementi che scoraggeranno molti progressisti a optare per il sì. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
Halloween della politica: separazione carriere magistrati, ponte sullo Stretto, intervista Meloni etc. - facebook.com Vai su Facebook
Bettini: «Le parole di Gentiloni? Il primo chiarimento va fatto dentro il Pd. Bene la casa riformista» - X Vai su X
Separare le carriere, questa sì che è la vera urgenza che assilla la giustizia italiana! - Con questo non voglio dire che occorre tornare ai pretori, cui, peraltro, si devono negli anni 70 importanti inchieste avviate di ufficio a tutela di beni collettivi come ambiente, tutela della salute ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Bettini spiega perché il Pd sbaglia a opporsi alla separazione delle carriere - Seppure è un tema aperto e controverso, io ritengo che la separazione delle carriere nella magistratura possa rappresentare un passo importante, persino doveroso, nella direzione di una maggiore ... Secondo ilfoglio.it