Bernabè illude il Parma la doppietta di Castro lancia il Bologna
Parma-Bologna 1-3 RETI: 1' pt Barnabé, 17' pt Castro; 23' st Castro, 47' st Miranda. PARMA (3-5-2): Suzuki 5.5; Del Prato 6, Circati 6 (41' pt Ndiaye 6), Valenti 5; Ordonez 4, Bernabé 7, Keita 5.5, Estevez 6 (24' pt Sorensen 5.5), Britschgi 6 (33' st Hernani sv); Pellegrino 5.5 (33' st Cutrone sv), Benedyczak 6.5 (33' st Djuric sv). In panchina: Corvi, Rinaldi, Lovik, Trabucchi, Troilo, Plicco, Ciardi,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
