Bergamo violento incidente tra auto e autobotte dei vigili del fuoco | morto un 35enne

Da quanto appreso, il mezzo di soccorso dei caschi gialli stava raggiungendo un capannone a Scanzorosciate per domare un devastante incendio. Sull'auto condotta dalla vittima, viaggiavano anche altre 4 persone rimaste ferite insieme ad un vigile del fuoco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bergamo, violento incidente tra auto e autobotte dei vigili del fuoco: morto un 35enne

