Bergamo narcotizza con oppiodi due donne e abusa di loro Poi le filma e le ricatta Arrestato

Ilgiorno.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo, 2 novembre 2025 –  Avrebbe somministrato a  due donne conosciute su alcuni siti di incontri dei farmaci oppioidi per narcotizzarle  e abusare sessualmente di loro durante lo stato di incoscienza. Per questo un uomo di 34 anni di Bergamo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L'uomo, in carcere da venerdì, è accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. L'indagine è partita proprio a seguito della denuncia delle due donne che hanno raccontato di aver conosciuto il 34enne su un sito d'incontri –  dove utilizzava identità fittizie – e ci sarebbero uscite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

