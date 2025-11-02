Bergamo narcotizza con oppiodi due donne e abusa di loro Poi le filma e le ricatta Arrestato
Bergamo, 2 novembre 2025 – Avrebbe somministrato a due donne conosciute su alcuni siti di incontri dei farmaci oppioidi per narcotizzarle e abusare sessualmente di loro durante lo stato di incoscienza. Per questo un uomo di 34 anni di Bergamo è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. L'uomo, in carcere da venerdì, è accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. L'indagine è partita proprio a seguito della denuncia delle due donne che hanno raccontato di aver conosciuto il 34enne su un sito d'incontri – dove utilizzava identità fittizie – e ci sarebbero uscite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
