Bergamo in carcere un 34enne accusato di violenza sessuale aggravata

L’INDAGINE. Alle vittime avrebbe somministrato dei potenti farmaci oppioidi per narcotizzarle, ridurne la lucidità e abusarne. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, in carcere un 34enne accusato di violenza sessuale aggravata

