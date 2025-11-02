Bergamo in carcere 34enne | avrebbe narcotizzato due donne con oppioidi e abusato di loro

L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata, atti persecutori, cessione di sostanze stupefacenti e violenza privata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, in carcere 34enne: avrebbe narcotizzato due donne con oppioidi e abusato di loro

