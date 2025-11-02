Bergamo frontale tra un' auto e un' autobotte dei pompieri | un morto e 6 feriti

Un violento incidente è avvenuto, questa mattina, nella Bergamasca. Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, che era in viaggio per andare a spengnere un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo di 34 anni, è morto a seguito del forte impatto. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

