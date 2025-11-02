Bergamo frontale tra un' auto e un' autobotte dei pompieri | un morto e 5 feriti

Un violento incidente è avvenuto, questa mattina, nella Bergamasca. Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, che era in viaggio per andare a spengnere un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata con un'auto sulla quale viaggiavano cinque persone e il cui conducente, un uomo di 34 anni, Mouhamadou Bamba Badiane di origini senegalesi, è morto a seguito del forte impatto. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 della Valle Seriana, nel tratto tra Albino e Nembro. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Bergamo, frontale tra un'auto e un'autobotte dei pompieri: un morto e 5 feriti

Contenuti che potrebbero interessarti

Autobotte dei Vigili del fuoco, frontale contro un'auto vicino Bergamo: un morto e 6 feriti - facebook.com Vai su Facebook

Ancora vittime sulle strade, tre persone, tra cui due giovanissimi, hanno perso la vita nel ferrarese in uno scontro frontale. Un’altra ragazza è morta in provincia di Bergamo - X Vai su X

Bergamo, frontale tra un'auto e un'autobotte dei pompieri: un morto e 6 feriti - Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, che era in viaggio per andare a spengnere un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata ... Secondo tg24.sky.it

Frontale auto e autobotte dei pompieri: un morto e 6 feriti in Val Seriana - L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 671 nel tratto tra Albino e Nembro. Riporta msn.com

Tragedia a Bergamo, auto contro mezzo dei vigili del fuoco: muore un 35enne - Incidente stradale mortale in provincia di Bergamo : un uomo di 35 anni è morto a seguito di un frontale dell’auto che stava guidando con un’autobotte dei ... Da msn.com