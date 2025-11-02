Bergamo frontale con l' autopompa dei vigili del fuoco | morto un 34enne ferito anche un pompiere

Terribile incidente a Nembro, in provincia di Bergamo: un'auto con cinque persone a bordo si è infatti scontrata contro l' autopompa dei vigili del fuoco che in quel momento procedeva spedita verso la zona in cui era scoppiato un incendio. L'impatto è stato violento, e purtroppo il conducente, un uomo di 34 anni, ha perso la vita. Il fatto, stando a quanto riferito, è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 2 novembre, sulla strada statale 671 della Valle Seriana, tra Albino e Nembro. A quanto pare i vigili del fuoco di Gazzaniga erano diretti a Scanzorosciate, dove aveva preso fuoco un capannone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bergamo, frontale con l'autopompa dei vigili del fuoco: morto un 34enne, ferito anche un pompiere

Scopri altri approfondimenti

Autobotte dei Vigili del fuoco, frontale contro un'auto vicino Bergamo: un morto e 6 feriti - facebook.com Vai su Facebook

Ancora vittime sulle strade, tre persone, tra cui due giovanissimi, hanno perso la vita nel ferrarese in uno scontro frontale. Un’altra ragazza è morta in provincia di Bergamo - X Vai su X

Incidente a Nembro, muore un 34enne in un frontale con l'autopompa dei vigili del fuoco. Stavano andando a spegnere un incendio - Chiuso a Pradalunga l'imbocco della superstrada, auto deviate sulla vecchia strada, con conseguenti code ... Come scrive msn.com

Incidente a Nembro, scontro tra un’auto e un mezzo dei vigili del fuoco: un morto e sei feriti - I pompieri stavano andando a spegnere un incendio a Scanzorosciate ... Si legge su msn.com

Bergamo, frontale tra un'auto e un'autobotte dei pompieri: un morto e 6 feriti - Un'autobotte dei vigili del fuoco di Bergamo, che era in viaggio per andare a spengnere un incendio a Scanzorosciate, si è scontrata ... Da tg24.sky.it