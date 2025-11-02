Bergamo al Caffi una nuova sala immersiva Il cervo di 700mila anni fa sarà la star

LA NOVITÀ. Il museo di Scienze naturali punta a valorizzare il prezioso reperto fossile. I lavori nel 2026. «Un tuffo nell’ambiente in cui viveva tra Sovere e il lago d’Iseo». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, al «Caffi» una nuova sala immersiva. Il cervo di 700mila anni fa sarà la star

Bergamo, al «Caffi» una nuova sala immersiva. Il cervo di 700mila anni fa sarà la star - Monti, laghi, ghiacci e foreste, qui viveva il Cervus acoronatus, specie estinta da circa 500mila anni, il cui fossile (di un esemplare maschio vissuto in Val Borlezza) è esposto in una teca di ... Secondo ecodibergamo.it